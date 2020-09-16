ÖSYM'den ek tercih açıklaması! 2020 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Üniversite ek tercihler ne zaman?
Son dakika... YKS ek tercihler ne zaman? Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği YKS ek tercihler için tarih belli oldu. Üniversite ek yerleştirme döneminde tercih yapacak olan öğrenciler ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konu ile ilgili resmi açıklamalarda bulundu. Peki, 2020 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Üniversite ek tercihler ne zaman? İşte son gelişmeler...
Son dakika... YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 YKS tercihleri tamamlanmıştı. Tercih sonucuna göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Heyecanla beklenen ek tercihlerin tarihi belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ek tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi duyurdu. Peki, 2020 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Üniversite ek tercihler ne zaman? İşte ayrıntılar...
YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun 17 Eylül'de yayımlanacağını duyurdu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerini 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydetti.
Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
EK YERLEŞTİRME NEDİR?
Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya dayeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri