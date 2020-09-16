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Nutella'ya tepki yağdı! Takipçilerin 'Helal mi?' sorusuna skandal cevap!

Son dakika haberi... tanınan firmalarından , ürünlerinin helal sertifikalı olup-olmadığı sorusuna cevap verdi. Sosyal medyada bir kişinin 'Nutella helal mi?' sorusuna, ', helal değil' diyen firma, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Nutella'ya tepki yağdı! Takipçilerin 'Helal mi?' sorusuna skandal cevap!

İtalyan bir çikolata firması tarafından üretilen Nutella, helal olmadığını açıkladı. Sosyal medyadan sorulan soruya karşı 'Hayır, helal değiliz' yanıtı tepkilere yol açtı.

Tepkiler karşısında çark ettiler

Gelen tepkiler üzerine geri adım atan Nutella, hatalı tweet attıklarını söyleyerek özür diledi.

Firma, ''Dünya çapında satılan tüm Nutella, Helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerin% 90'ından fazlası halihazırda üçüncü bir şahıs tarafından Helal sertifikasına sahiptir ve geri kalan fabrikaları sertifikalandırma sürecindeyiz. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz'' açıklamasında bulundu.

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