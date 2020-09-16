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Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme ihmali olanlar için savcılıktan mütalaa talep etti

’in öldürülmesi olayında ihmali oldukları belirtilen kamu görevlilerine yönelik açılan 4’ü tutuklu 76 sanıklı davada flaş bir gelişme yaşandı. Savunmaların alınmasını tamamlayan mahkeme heyeti, dosyayı mütalaa talebiyle ’na gönderdi. Başsavcılık 320 klasörden oluşan dava dosyasını inceleyip mütalaa oluşturarak mahkemeye sunacak. Sabah'tan 'ın haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme ihmali olanlar için savcılıktan mütalaa talep etti

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesi olayında ihmali oldukları belirtilen kamu görevlilerine yönelik açılan 4'ü tutuklu 76 sanıklı davada flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul 14. 'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti, savunmaları tamamladı. Heyet, dosyayı mütalaa için 'na gönderme kararı aldı.

320 klasörden oluşan dava dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Dosyayı inceleyecek ilgili Cumhuriyet Savcısı, mütalaa hazırlayıp mahkemeye sunacak. Mahkeme, duruşmayı 24 Kasım'a erteledi. Mütalaanın bu duruşmaya yetişmesi bekleniyor.

Söz konusu davanın sanıkları arasında FOX Haber Müdürü Ercan Gün, firari savcı , Hamza Celepoğlu ve Ali Öz de bulunuyor. (Atakan Irmak/Sabah)

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