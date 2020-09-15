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Son dakika: Başkan Erdoğan Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı ile görüştü

Son dakika.. Başkan , ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Boyko Borisov ve İtalya Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar ele alınıp, bölgesel meseleler değerlendirildi.

İKİNCİ GÖRÜŞME CONTE İLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

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