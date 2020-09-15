15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkmış ve bu kişilerin öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantinada tutulacağı duyurulmuştu. 'da 'yurtta karantina' uygulaması başladı. Karantina ihlali yapan vatandaşlar, polis ekipleri eşliğinde ambulansla öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2020
ABONE OL
İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

Evde izolasyon kurallarını ihlal eden koronavirüs hastaları dün itibariyle polis ekipleri tarafından yakalanarak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

'un çeşitli ilçelerinde ihlali yapan hastalar ambulansla Sancaktepe'de bulunan 650 yatak kapasiteli öğrenci yurduna getirildi.

Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi. Polis ekipleri yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Hastaların ve hastalık şüphesi bulunanların yurda yerleştirilmesi tüm gün devam etti. Sancaktepe'de bulunan karantina yurdu havadan da fotoğraflandı.




GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA