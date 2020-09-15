İstanbul'da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkmış ve bu kişilerin öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantinada tutulacağı duyurulmuştu. İstanbul'da 'yurtta karantina' uygulaması başladı. Karantina ihlali yapan vatandaşlar, polis ekipleri eşliğinde ambulansla öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor.
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Evde izolasyon kurallarını ihlal eden koronavirüs hastaları dün itibariyle polis ekipleri tarafından yakalanarak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.
Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi. Polis ekipleri yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Hastaların ve hastalık şüphesi bulunanların yurda yerleştirilmesi tüm gün devam etti. Sancaktepe'de bulunan karantina yurdu havadan da fotoğraflandı.