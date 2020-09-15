2020 KPSS lise başvuru ekranı: KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

KPSS Ortaöğretim başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020 KPSS sınavlarının ortaöğretim oturumuna başvurular başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre gerçekleştirilecek başvuruların detayları belli oldu. Yayımlanan kılavuzda, başvuru ücreti ve paraların hangi bankaya yatırılacağı gibi bilgiler duyuruldu. Lise mezunu adaylarınını katılım sağlayacağı sınav ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.