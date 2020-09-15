2020 KPSS lise başvuru ekranı: KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru ve sınava ilişkin detaylar belli oldu. Lise mezunu adayların hazırlıklarını sürdürdüğü KPSS Ortaöğretim başvuruları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuruları nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
KPSS Ortaöğretim başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020 KPSS sınavlarının ortaöğretim oturumuna başvurular başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre gerçekleştirilecek başvuruların detayları belli oldu. Yayımlanan kılavuzda, başvuru ücreti ve paraların hangi bankaya yatırılacağı gibi bilgiler duyuruldu. Lise mezunu adaylarınını katılım sağlayacağı sınav ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2020 KPSS Ortaöğretim sınav ücreti 80,00 TL'dir. Başvuru ücreti aşağıdaki bankalara yatırılacak.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2020 KPSS Ortaöğretim sınavı saat 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar, 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi içinKPSSP94puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.