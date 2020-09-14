İzmir'de metro skandalı! Arızalar bitmedi Tunç Soyer'e tepki yağdı

İzmir Metrosu'nda Fahrettin Altay istikametine giden trendeki arıza nedeniyle seferler uzun bir süre gecikmeli olarak yapıldı.

Evka-3'ten Fahrettin Altay yönüne giden trende Göztepe istasyonu yakınlarında arıza meydana geldi.

İZMİRLİLER İSYAN ETTİ

Bunun üzerine yolcular trenden inerek metro hattından istasyona kadar yürüdü.

Seferler, tek yön üzerinden gecikmeli yapıldı.

İzmir Metro AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik bir nedenle İzmirspor - Fahrettin Altay seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.