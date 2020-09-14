14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de metro skandalı! Arızalar bitmedi Tunç Soyer'e tepki yağdı

İzmir'de metro skandalı! Arızalar bitmedi Tunç Soyer'e tepki yağdı

Metrosu'nunFahrettin Altay istikametine giden trenindeki meydana gelen arızalar vatandaşı çileden çıkardı. İzmirliler sosyal medyada İzmir Belediye Başkanı 'e tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
ABONE OL
İzmir'de metro skandalı! Arızalar bitmedi Tunç Soyer'e tepki yağdı

İzmir Metrosu'nda Fahrettin Altay istikametine giden trendeki arıza nedeniyle seferler uzun bir süre gecikmeli olarak yapıldı.

Evka-3'ten Fahrettin Altay yönüne giden trende Göztepe istasyonu yakınlarında arıza meydana geldi.

İzmirdeki metro skandalı vatandaşı çileden çıkardı İZMİR'DEKİ METRO SKANDALI VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI

İZMİRLİLER İSYAN ETTİ

Bunun üzerine yolcular trenden inerek metro hattından istasyona kadar yürüdü.

Seferler, tek yön üzerinden gecikmeli yapıldı.

İzmir Metro AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik bir nedenle İzmirspor - Fahrettin Altay seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA