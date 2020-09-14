İzmir'de metro skandalı! Arızalar bitmedi Tunç Soyer'e tepki yağdı
İzmir Metrosu'nunFahrettin Altay istikametine giden trenindeki meydana gelen arızalar vatandaşı çileden çıkardı. İzmirliler sosyal medyada İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.
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İzmir Metrosu'nda Fahrettin Altay istikametine giden trendeki arıza nedeniyle seferler uzun bir süre gecikmeli olarak yapıldı.
Evka-3'ten Fahrettin Altay yönüne giden trende Göztepe istasyonu yakınlarında arıza meydana geldi.
İZMİRLİLER İSYAN ETTİ
Bunun üzerine yolcular trenden inerek metro hattından istasyona kadar yürüdü.
Seferler, tek yön üzerinden gecikmeli yapıldı.
İzmir Metro AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik bir nedenle İzmirspor - Fahrettin Altay seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.