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Sağlık Bakanı Koca'dan maske takmayanlara gönderme

, maske kurallarına uymayanlara "Kuralları bizden daha iyi bilenler var." ifadeleriyle bir video paylaşarak göndermede bulundu.

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Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
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Sağlık Bakanı Koca'dan maske takmayanlara gönderme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aylardır devam eden maske uyarısını paylaştığı bir video ile yineledi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında maske uyarılarına uymayanlara göndermede bulundu.

Bakan Koca, sosyal medyada popüler olan bir videoyu "Kuralları bizden daha iyi bilenler var." ifadeleriyle paylaştı.

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