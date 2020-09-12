Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 100 bini aşkın karantina kaçağı var





Başkent Ankara'da vakalar neden patladı?

Ankara, memur kenti olduğu için yazın şehir dışına ciddi nüfus hareketi oldu. Geriye dönüşlerle birlikte giderek vaka artış tablosu başladı. Düğün vb etkinlikler de ana kaynak haline geldi. Önümüzdeki günlerde esnek mesai ile 16.00-19.00 arasında memurların trafikte olmaması önemli.

Evde izole olması gereken kaç kişi aramızda?

Şu an 100 bini aşkın kişi evde izole olması gerekirken şehirler arası seyahate çıkıyor. Uçak ve tren yolculuğunda HES kodu zorunlu. Otobüs yolculuğunda da HES kodu takibi yapılacak. Evde izole olması gereken kişi, kurala uymuyorsa onları yurtlara alan, hatta masraflarını da o kişiden tahsil eden illerimiz var. Bunu yaygınlaştırıyoruz. "Evde izole olmuyorsan seni yurda alır ve parasını tahsil ederim uygulaması" başladı.

Temaslı takibinin yanı sıra evde izoleyken belirtisi ağırlaşanlar için ne yapılıyor?

Özel bir çağrı sistemi oluşturuyoruz. Bu sistemde evde izole ettiğimiz kişileri ayrıca semptom taramasına tabi tutuyoruz. Yani evde izole iken kişilerin bizi aramasını beklemeden, ekiplerimiz 1, 3, 7 ve 14. günlerde mutlaka arama yapıyor. Belirti değişikliği varsa bu kişiye ilave tedavi veriliyor veya hastaneye alınıyor.

Okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitim kararı nasıl alındı?

Okul öncesinde ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitim gerekli olduğundan, 2 gün okul, 5 gün evden takip etme modeli benimsendi. O 5 gün de bir şekilde belirtilerin görülebildiği bir dönem. Okula göndermek bu tercihe bağlı. Burada maksat bir şekilde eğitimi başlatabilmek.

Bu, temkinli bir adım. Gerekirse belli aralıklarla kararımızı gözden geçiririz. Ancak, "Genel olarak eğitime başlıyoruz" dendiği anda bile okulların açılamayacağı riskli iller var.