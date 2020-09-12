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MSB'den Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı: Yarın icra edilecek

Son dakika haberleri... Milli (), Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, 'nde devam ettiğini belirterek, tatbikatın 'nün, yarın gerçekleşeceğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 12.09.2020
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MSB'den Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı: Yarın icra edilecek

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'na ilişkin, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiilî olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam etmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 13 Eylül 2020 Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecektir" denildi.

MSBden Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı: Yarın icra edilecek MSB'DEN AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI PAYLAŞIMI: YARIN İCRA EDİLECEK

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