İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 12 Eylül mesajı: Milletimiz bu düşmanlığa geçit vermez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 Darbesi ile ilgili açıklamada bulundu.

İşte Fahrettin Altun'un açıklamaları:

"Hafızalarımızda yerini koruyan ve 40 yıl önce gerçekleşen kanlı 12 Eylül darbesi; milletimizin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde türlü acı ve meşakkatler barındıran önemli bir olayıdır. Bugünü anlamak; 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı, 15 Temmuz'u doğru anlamaktan geçiyor.

İradesine sahip çıkan milletin darbeler ve darbecilere karşı verdikleri eşsiz mücadele; geçmişten 15 Temmuz'a taşınmış, bu bilinç ve iman her daim darbecilerin, milli irade düşmanlarının ve darbe sevicilerin yıkımını beraberinde getirmiştir.



12 Eylül öncesinde darbeye zemin hazırlamak için yükseltilen şiddet ortamında kaybettiğimiz insanları bugün büyük üzüntüyle hatırlıyoruz. Sadece bir avuç darbecinin ve vesayet odağının kazançlı çıktığı kanlı dönemin sorumluları milletin vicdanında her daim lanetle anılacaktır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye darbeler ve darbecilerle mücadelede, tarihimizin en güçlü dönemini yaşamaktadır. Buna rağmen bugün bile bazı kesimlerin darbeyi lanetleme bahanesiyle milli irade düşmanlığı yapmalarını da ibretle izliyoruz.

İster içeride ister dışarıda milli irade düşmanlığı yapanların en temel meselesinin büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü engelleme, küresel bir güç olma yarışındaki ülkemizi durdurma gayreti olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki, milletimiz bu düşmanlığa geçit vermez.

Milletimizin güçlü iradesi darbelere, darbecilere, onların dışarıdaki hamilerine ve siyasal alandaki işbirlikçilerine gereken dersi vermeye muktedirdir.

SÖZ DE KARAR DA AZİZ MİLLETİMİZİNDİR.