Üniversitelerde yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemine kısa süre kala üniversitelere ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek ek tercihlerin takvimi YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak. YKS ek tercih bildiriminde bulunacka adaylar, heyecan içinde üniversitelerin boş kontenjanlarını ve tercih takvimini araştırıyor. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS 2. tercihler ne zaman? Üniversite boş kontenjanlar ve taban puanlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ek tercihlerin hangi tarihte başlayacağı kılavuz ile birlikte belli olacak. Ek yerleştirmelerin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.