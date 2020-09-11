Okullar nasıl açılacak? Üç aşamalı plan hazır...

Hafta başında yapılan kabine toplantısında Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin yapılan hazırlıklar konusunda bir sunum gerçekleştirmiş ve "Avrupa'da okulları kapalı tek ülke biziz. Belli sınıflar için de olsa okulları açmamız gerekiyor" demişti. Bazı bakanların, okulların açılmasının salgının kontrolü açısından sıkıntı olabileceği görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Yapılan değerlendirmelerde, hangi sınıfların hangi aşamada açılması gerektiği üzerinde duruldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; MEB, yüz yüze eğitimin başlaması için üç aşamalı bir plan hazırladı. Buna göre, 21 Eylül'de ana sınıflar ve birinci sınıflar açıldıktan sonra üç haftalık vaka verileri değerlendirilecek. Bu üç haftada okullardaki durum deneyimlenmiş olacak. Vakalarda artış olmazsa veya düşüş eğilimi başlarsa, ikinci aşamada 2 ve 8'inci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Üçüncü aşamada yine 21 günlük verilerden hareket edilerek 12'nci sınıflar açılacak.