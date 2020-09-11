Niğde Valisi Şimşek'ten koronavirüs açıklaması: Vakalar artıyor artık sözün bittiği yerdeyiz

Uyarıdan ziyade ceza yazma dönemi başladı. Maske takmadan dolaşanları da ekiplerimiz tespit edip, ceza yazacaklar. Özellikle ara ve ana caddelerde sivil ekiplerimiz olacak. Maske takmadan dolaşan vatandaşlara ceza yazacak. Vatandaşlarımız tedbirlere uymaya davet ediyorum. Hem kendi sağlıkları hem de sevdikleri ve toplum sağlığı için maske mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar" dedi.