11 Eylül 2020, Cuma
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MSB duyurdu: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi

Bakanlığından yapılan açıklamada, " faaliyetleri kapsamında açıklarında görev yapan Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 11.09.2020
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MSB duyurdu: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi."

Paylaşımda, arama kurtarma eğitiminin görüntülerine de yer verildi.

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