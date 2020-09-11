KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçları sonrasında KYK başvuru süreci merakla bekleniyor. Şehir dışında hayatını sürdürecek öğrencilere devlet tarafından sağlanan burs ve yurt imkanı için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt başvuruları, belirtilenn tarihler arasında e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.

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