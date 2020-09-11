KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı? KYK burs ve yurt başvuruları için meraklı bekleyiş sürüyor. Her sene Ağustos ayı içerisinde yapılan başvuruların geç kalması sonrasında araştırmalar hız kazanıyor. Devlet tarafından, maddi imkanı el vermeyen öğrenciler, KYK bünyesindeki devlet yurtları ile barınma ihtiyaçlarını huzurlu ve rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Peki, KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...
KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçları sonrasında KYK başvuru süreci merakla bekleniyor. Şehir dışında hayatını sürdürecek öğrencilere devlet tarafından sağlanan burs ve yurt imkanı için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK yurt başvuruları, belirtilenn tarihler arasında e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
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2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE BAŞVURU ÜCRETİ VE GEREKLİ OLAN BELGELER
Haberimizden, 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihleri ve ücreti hakkında bilgi sahibi olabilir, başvuru işlemlerinin nasıl ve nereden yapıldığı, kayıt sırasında gerekli olan belgelere dair fikir edinebilirsiniz.
İşte, ayrıntılar;
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL ve K.K.T.C içinde bulunan yurtların aylık ücretleri ise 300 TL olarak belirlendi.
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.