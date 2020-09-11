Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van'da şehit düşen 3 askerimiz için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.
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Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van'da şehit düşen 3 askerimiz için sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.
"AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Bakan Albayrak mesajında;" Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 11, 2020
Aziz milletimizin başı sağ olsun🇹🇷