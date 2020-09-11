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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Van'da şehit düşen 3 askerimiz için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Van'da şehit düşen 3 askerimiz için sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Bakan Albayrak mesajında;" Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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