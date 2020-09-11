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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Faslı mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberleri... Çalışmalarına tam gaz devam eden , ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2020
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Faslı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bourita ile telefonda görüşen Çavuşoğlu, Fas'ın Libya konusunda gösterdiği çabayı takdir etti.

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