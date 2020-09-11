Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Faslı mevkidaşıyla görüştü
Son dakika haberleri... Çalışmalarına tam gaz devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bourita ile telefonda görüşen Çavuşoğlu, Fas'ın Libya konusunda gösterdiği çabayı takdir etti.