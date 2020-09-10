Rektör Özlenen Özkan ismini kullanan dolandırıcılara karşı uyardı

ÜNVANLARI KULLANDI

Hiç takipçisi olmayan sahte hesapta Özkan'ın adının altında Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı ünvanları yer alıyor. Hesabın kullanıcısının mesaj yoluyla para talep ettiği bir öğrenciye ise, "Selam canım nasılsın?" diye yazıldığı, öğrencinin "İyiyim hocam siz nasılsınız?" diye yanıt vermesi üzerine, "İyiyim teşekkürler canım. PTT'den pandemiye özel alışveriş çeki dağıtılıyor. Seni de düşündüm. Senin cep telefonun faturalı mıydı?" diye sorulduğu ve numarasını istediği görülüyor.