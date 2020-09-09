09 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mali, Gine Bissau ve Senegal’i ziyaret edecek

Son dakika haberine göre Mevlüt Çavuşoğlu, tarihlerinde , ve Senegal'e gidecek. Gine Bissau ve Senegal’e gerçekleştireceği ziyaretler ise ’den Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk resmi ziyaretler olacak.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mali, Gine Bissau ve Senegal’i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9-11 Eylül tarihleri arasında Mali, Gine Bissau ve Senegal'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mali ziyareti çerçevesinde Halkın Selameti için Ulusal Konsey (CNSP) üyeleri, Mali'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS/CEDAO) ve Afrika Birliği temsilcileri ile siyasi geçiş süreci, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda görüşmeler yapması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN DIŞİŞLERİ BAKANI SEVİYESİNDE İLK RESMİ ZİYARETLER
Bakan Çavuşoğlu'nun 10-11 Eylül tarihlerinde Gine Bissau ve Senegal'e gerçekleştireceği ziyaretler ise Türkiye'den Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk resmi ziyaretler olacak. Ziyaretlerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirilerek yeni işbirliği imkanlarının ele alınması, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişi yapılması öngörülüyor.

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