KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarına katılan adaylar sınav soruları ve cevapları ile sonuçları heyecanla bekliyorlar. Sonuçlar hakkında resmi açıklama geldi. Peki, 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumunun soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere soru ve cevaplar, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 2020 KPSS soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumunun sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.