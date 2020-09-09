Okullar ne zaman açılacak, 3 hafta ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında velilerin kararlarının önemli olduğunu belirtmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'da aynı konuya deyinerek velilerin isterlerse mazeret bildirebileceklerini söylemişti. Okulların açılacağı tarih öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, 3 hafta ertelendi mi? Okullar 12 Ekim'de mi açılacak? Yüz yüze...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yüz yüze eğitim ilk olarak 21 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Veli rızasının önemine dikkat çeken Ziya Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini ifade etti.