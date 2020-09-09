Kemal Kılıçdaroğlu’nun koronavirüs cehaleti





'MİKROP' DEDİ

Tüm dünyayı sarsan salgınla mücadeleye ilişkin sözde tavsiyelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Birincisi ne? Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit, dünya bunu yapıyor. Bu sorunu şöyle bir strateji ile çözebilirsiniz. Bir, önce bir sağlık sorunu çıkacak ortaya, önce mikrobun yaygınlaşmasını engelleyeceksiniz, sonra mikrobun bulaştığı vatandaşlar varsa bunu tedavi edeceksiniz, önlemlerini alacaksınız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun zaten koronavirüsle mücadelede yapılanları sıraladığı bu sözler dinleyenleri şaşkına çevirdi.