Help Steps uygulaması nedir? Help Steps uygulaması nereden, nasıl indirilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Help Steps uygulaması merak ediliyor. Help Steps uygulaması ise adımlarını saymanın yanından sosyal yardım ve bağış imkanı sağlıyor. Peki, Help Steps uygulaması nedir? Help Steps uygulaması nereden, nasıl indirilir? Merak edilen detaylar haberimizde...

HELP STEPS UYGULAMASI NEDİR?

Dünya sağlık örgütü verilerine göre sağlıklı bir bireyin günlük atması gereken adım sayısı ortalama 8000-10000 arasında. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki, teknolojinin artmasıyla bu sayı gün geçtikçe azalıyor. HelpSteps uygulaması size günlük attığınız adımlarınızı kazanca çevirme ve bu kazanç ile sosyal sorumluluk projelerine bağış yapabilme imkanı sunuyor.