Kırtasiye ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği yattı mı, hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl eğitim ve öğretim döneminde öğretmenlere ödenen kırtasiye ödemesi için geri sayım başladı. 2020-2021 yılı eğitim ödeneği miktarı belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla yaptığı eğitim ve öğretim ödeneği parasının bu yıl ne kadar yapılacağını açıkladı. Peki, Kırtasiye ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği yattı mı, hangi tarihte yatacak? Eğitim ödeneği kaç TL? Merak edilen detaylar haberimizde...

KADROLU VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştı. Zam haberinden sonra öğretmenler 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ne kadar eğitim ödeneği alacağını araştırmaya başlamıştı. Kadrolu öğretmenlere ne kadar eğitim ödeneği verilecek araştırılırken, sözleşmeli öğretmenler de ne kadar eğitim ödeneği alacağını inceliyor. Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. Fakat ödemeden damga vergisi kesileceği için net miktar belirtilmemiştir. Eğitim ödeneğinin net miktarı hesaplanırken yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılıyor.