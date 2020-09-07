07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberine göre 'ndan geçiş yapan, 'na ait '' borda numaralı savaş gemisi, 'ne doğru yol aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'PM-56' borda numaralı savaş gemisi, saat 12.30 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın gemiler için manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Karadeniz'e giden Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Savaş gemisinin güvertesinde can yelekli askerlerin olduğu görüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA