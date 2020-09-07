PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren YPS yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.