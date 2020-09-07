Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? İşte alınan kararlar...

Toplantının diğer önemli gündem maddesi ise son dönemde Yunanistan'ın tetiklediği kriz olacak. Toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikatın yanı sıra önümüzdeki günlerde atacağı adımlar ele alınacak. Krizin çözümü içim diyalog kapısını açık tutulurken, Almanya ve NATO'nun bu yöndeki girişimleri de değerlendirilecek. Toplantıda, "Yunanistan'ın Ege'deki hukuk ihlalleri" başlığında da özel bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kabinede Libya'daki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabulünün ardından yapılacak kabine toplantısında Libya'da atılacak adımlar da değerlendirilecek.