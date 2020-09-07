Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? İşte alınan kararlar...
Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını hakkında son gelişmelerin masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Erdoğan'ın toplantı sonrasında canlı yayın açıklamasında bulunacak. Vatandaşlar yeni kısıtlamalar gelecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? İşte alınan kararlar...
Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Koronavirüs salgının izlediği seyir ve alınacak önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı bitti mi? İşte alınan kararlar...
KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR! KABİNE TOPLANTISI SONRASI KISITLAMA KARARI VERİLECEK Mİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık edecek. Toplantıda kritik korona vaka sayısına ilişkin detayların konuşulacağı bildirilirken öte yandan yeni kararlar alınıp alınmayacağı da merak ediyor. Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Sorusu şimdiden vatandaşlar tarafından yanıt aramaya başladı…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak. Erdoğan daha sonra saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor.
Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri koronavirüsle mücadele olacak. Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak. Okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması ve yüz yüze eğitimde alınacak önlemler değerlendirilecek.
Toplantının diğer önemli gündem maddesi ise son dönemde Yunanistan'ın tetiklediği kriz olacak. Toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikatın yanı sıra önümüzdeki günlerde atacağı adımlar ele alınacak. Krizin çözümü içim diyalog kapısını açık tutulurken, Almanya ve NATO'nun bu yöndeki girişimleri de değerlendirilecek. Toplantıda, "Yunanistan'ın Ege'deki hukuk ihlalleri" başlığında da özel bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
Kabinede Libya'daki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabulünün ardından yapılacak kabine toplantısında Libya'da atılacak adımlar da değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca ekonomideki gelişmeler, sel felaketinin vurduğu Giresun'da yürütülen çalışmalar da ele alınacak.