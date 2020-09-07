İstanbul Park'ta tehlikeli anlar! Bakan Varank F1 pistinden çıktı

Bakan Varank, ödül töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştüğünü ifade ederek "Bundan sonra TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Onların şöyle bir talebi var. Gençlerimizin her yıl araçlarının üstüne performans eklemeleri lazım. Bundan sonra daha iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.