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İstanbul Park'ta tehlikeli anlar! Bakan Varank F1 pistinden çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9 yıl sonra yeniden ’ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı öncesinde Park'ı test etti. ’un ’de yerli ve milli imkanlarla ürettiği 310 beygirlik araç ile pistte tur atan , aracın frenine fazla basınca spin atarak pistten çıktı.

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Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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İstanbul Park'ta tehlikeli anlar! Bakan Varank F1 pistinden çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; '16'ncı 'nın 4-5 Eylül'de 'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarının ardından etkinliğin son gününde 'ta özel yarış düzenlendi.

İstanbul Park'ta tehlikeli anlar! Bakan Varank F1 pistinden çıktı İSTANBUL PARK'TA TEHLİKELİ ANLAR! BAKAN VARANK F1 PİSTİNDEN ÇIKTI

'ın start vermesiyle başlayan yarışta; Cerrahpaşa Milat 1453 takımı birinci, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUBU TETRA takımı ikinci, AESK Elektromobil takımı üçüncü oldu.

ÖDÜLLERİ BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK
Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, özel yarışta dereceye giren takımlar ödüllerini Bakan Varank'ın elinden aldı. Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarında dereceye girenler ise ödüllerini Gaziantep'te gerçekleştirilecek törende Başkan 'ın elinden alacak.

Bakan Varank, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ve Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştüğünü ifade ederek "Bundan sonra TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Onların şöyle bir talebi var. Gençlerimizin her yıl araçlarının üstüne performans eklemeleri lazım. Bundan sonra daha iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.

KIRMIZI ANADOL İLE PİSTE ÇIKTI
Ödül töreni bittikten sonra Bakan Varank, tüm kategorilerde birinci olan pilotları, tarafından 'de yerli ve milli imkanlarla üretilen ralli araçlarını kullanmaya davet etti. Varank, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı. Modifiye edilmiş Anadol'u kullanan Bakan Varank ikinci olurken yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, damalı bayrağı ilk gören isim oldu.



310 BEYGİRLİK ARAÇ
Daha sonra Bakan Varank, Avitas Motorsports'un Dünya Ralli Kros Şampiyonasında kullanılan 2.4 litre motor hacmine sahip 310 beygir güç üreten yerli ve milli otomobilinin direksiyonuna geçti. 5.3 kilometrelik pistte Varank'ın co-pilotluğunu Avitas Genel Koordinatörü Halid Avdagiç yaptı. Bakan Varank, pistin ikinci turunda talihsizlik yaşadı. Son virajda sert fren yapan Varank'ın aracı pist dışına çıktı. Daha sonra toparlayan Varank, turunu tamamladı.




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