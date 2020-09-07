EBA canlı ders nasıl izlenir? 7 Eylül EBA canlı ders programı saat kaçta? MEB EBA öğrenci girişi...

EBA canlı ders nasıl girilir? 7 Eylül ders programı saat kaçta? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından belirlenen zaman dilinminde canlı sınıflarda öğretmen ve öğrenciler ile dersler gerçekleştiriliyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim ile başladı. 18 Eylül'e kadar devam edecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, EBA canlı derse nasıl izlenir? EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 7 Eylül EBA canlı ders saat kaçta? İşte cevaplar..

EBA CANLI DERS NASIL GİRİLİR?

EBA canlı derslere bilgisayar ve mobil uygulama üzerindne katılabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuza EBA uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.

Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgisayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.