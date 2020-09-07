EBA canlı ders nasıl izlenir? 7 Eylül EBA canlı ders programı saat kaçta? MEB EBA öğrenci girişi...
EBA canlı ders nasıl izlenir? Corona virüsü salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim ile başladı. Önümüzdeki hafta sona erecek olan uzaktan eğitimde ders programı belli oldu. MEB'in EBA üzerinden yayımladığı uzaktan eğitim ders programı bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Canlı ders almaya hazırlanan öğrenciler ve velileri canlı ders sistemine nasıl giriş yapılacağını araştırıyor. Peki, EBA canlı ders nasıl izlenir? 7 Eylül EBA canlı ders programı saat kaçta? MEB EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
EBA canlı ders nasıl girilir? 7 Eylül ders programı saat kaçta? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından belirlenen zaman dilinminde canlı sınıflarda öğretmen ve öğrenciler ile dersler gerçekleştiriliyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim ile başladı. 18 Eylül'e kadar devam edecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, EBA canlı derse nasıl izlenir? EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 7 Eylül EBA canlı ders saat kaçta? İşte cevaplar..
EBA CANLI DERS NASIL GİRİLİR?
EBA canlı derslere bilgisayar ve mobil uygulama üzerindne katılabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuza EBA uygulamasını indirmeniz gerekiyor.
EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.
Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgisayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.
EBA CANLI DERS SAAT KAÇTA?
Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yayımlanan takvime göre, sınıf bazlı canlı ders çizelgesi şu şekilde:
EBA TV DERS PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA üzerinden sınıf, ders saati ve ders tekrar saati paylaşıldı.
İLKOKUL DERS PROGRAMI
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
LİSE DERS PROGRAMI
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.
- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."
Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.
İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.
Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:
" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.
- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.
- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."
Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.