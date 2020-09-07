Diyarbakır'da hendekleri kapatan polis memuru Ali Öztürk'ü şehit eden terörist yakalandı

YARALI POLİS KAÇARKEN MERMİLER KIVILCIM YAPIYORDU

İddianamede 3 polisin tanık olarak ifadesi de yer aldı. Polisler, "Zırhlı ekibe caddenin kapanmaması talimatı gelince olay yerine gittik. Hendek ve çukurlar çok sık kazıldığı için polis evi bahçesine zırhlı bir kepçe yerleştirilmişti. Bu kepçenin gelmesi için anons yaptık. Kepçe geldi ancak zırhlı polis aracının sağına yanaşarak durdu. Kepçenin arka stop lambalarının yandığını fark ettik. Sanırım roketçi teröristi görüp geri çekilmeye çalışırken şiddetli bir patlama oldu. Zırhlı kepçe sallandı ve ortalık toz bulutu içinde kaldı. Önce el yapımı bomba olduğunu düşündük, ancak sonraki telsiz anonslarında kepçeye roket atıldığı söylendi. Hakan arkadaşımız kendini kepçeden atarak bağırarak sokağa doğru koşarken tökezleyip düştü. Tekrar kalkıp bulunduğumuz yöne doğru koşarken arkasından sıkılan mermilerin gece karanlığında yere kıvılcım yaptığını gördük. Zırhlı araçla önüne geçip onu arka kapıdan içeri aldık. Bir süre daha kepçeyi kullanan Ali Öztürk'ü de çıkma umuduyla bekledik. Kepçeden başka çıkan olmayınca yaralı arkadaşı hastaneye götürdük. Biz olay yerinden ayrılırken, şehit olan polis arkadaşımız kepçenin içinde kalmıştı" dedi.