AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor?
AÖF yaz okulu sınavları devam ediyor. Mezun olabilmek için yaz okulu sınavlarına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladılar. AÖF yaz okulu sınavlarına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavları 5 Eylül itibarıyla gerçekleştirilmeye başlandı. Yaz okulu sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları heyecanla bekliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yaz okulu sınav takvimi açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
AÖF YAZ OKULU ONLİNE SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?
Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bir önceki online sınavın sonuçları, sınav tamamlandıktan 3 gün sonra erişime açılmıştı. Buna göre, 2020 AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının da en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül tarihinden 3 gün sonra açıklanması bekleniyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:
SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 9 Eylül'e kadar sınavlara girilebilecek.
İNTERNETİ OLMAYANLAR NE YAPACAK?
İnternete erişimi olmayan imkanı olmayan öğrenciler için yayımlanan duyuru şu şekilde:
"05-09 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2019-2020 öğretim yılı İnternet Tabanlı (Online) Yaz Okulu Sınavında İnternet bağlantısı ile ilgili gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz, 24-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numarasını arayıp randevu alarak bulundukları ildeki Açıköğretim bürosunda, İnternet ortamında yapılacak sınava girebilecektir."