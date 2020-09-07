AÖF yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavları 5 Eylül itibarıyla gerçekleştirilmeye başlandı. Yaz okulu sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları heyecanla bekliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yaz okulu sınav takvimi açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU ONLİNE SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir önceki online sınavın sonuçları, sınav tamamlandıktan 3 gün sonra erişime açılmıştı. Buna göre, 2020 AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının da en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül tarihinden 3 gün sonra açıklanması bekleniyor.