Yerli ve milli 'Akıllı Şehirler' için 40 eylem planı belirlendi!

Çalışma kapsamında şehirlerin çevre, ulaşım, enerji, sağlık ve altyapı gibi tüm unsurlarının teknoloji ile donatılması sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine akıllı şehirler strateji belgelerini göndererek öncelikleri belirleyecek.