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Kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu

- karayolu üzerinde bulunan Taşbaşı köyü kar tünelleri mevkiinde kontrolden çıkan uçtu. Tır şoförünün kazada hafif yaralandığı belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2020
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Kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu

Hakkari'de kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu. Kazada tır şoförü hafif şekilde yaralanırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde bulunan Taşbaşı köyü kar tünelleri mevkiinde meydana geldi. Hakkari'den Şırnak iline doğru giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Taşbaşı çığ tüneli yerine yan tarafından yoluna devam etmek istedi.

Tünelin bitişiğinden geçmek isteyen tır, kavşağı geç fark edince direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra bariyerlere çarparak Zap Suyuna yuvarlandı.

Kazada şoför hafif şekilde yaralanırken, tırın dorsesi hasar gördü. Yaralanan şoför bölgeye giden ambulansla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

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