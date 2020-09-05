Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB e-Devlet ile başvuru nasıl yapılır?
e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. Ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyenler için başvuru detaylarını yazımızda derledik. İhtiyaç duyulan derslerdeki ööğretmen eksikliğini gidermen amacıyla yapılan başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, e devlet giriş ile ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuruları 2 Eylül'de başladı. Başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Yeni döneme ilişkin ücretli öğretmenlik başvuruları kısa süre sonra tamamlanacak. MEB tarafından konu ile ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, e devlet giriş ile ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2 Eylül'de başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 14 Eylül'de sona erecek. Bu nedenle 2 Eylül 2020 tarihinden önce ve 14 Eylül tarihinde sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 2 Eylül'den önce başvuru yapan adayların tekrar başvuru yapmaları gerekiyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.
2020 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından sonuçlar açıklanır açıklanma ahaber.com.tr'de yer alacak.
Görevlendirme sonrasında istenen belgeler İlçe Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlükleri İnsan Kaynakları bölümüne teslim edilerek gerçekleştirilecek.
Görev alınması durumunda:
Adli sicil belgesi, askerlik beyan belgesi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile fotokopisi, varsa formasyon belgesi aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, varsa kurs belgesi ve fotokopisi, seminer belgesi ve fotokopisi, varsa KPSS belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,
* Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.
* Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI
Ücretli öğretmenlik maaşı 2020 yılında bir miktar arttı. Ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre 16 TL aldıkları için ortalama olarak aylık 2.000 TL tutarından bir maaş almaktadırlar. Ücretli öğretmenlikte belirli bir saati aştıktan sonra Asgari Geçim İndirimi de hesaba katılacağını hatırlatalım. Ücretli öğretmenlik maaşları her ayın 1-15 arası yatırılmaktadır. Ek ders ücreti de almamaktadırlar.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞ HESAPLAMA
Ücretli öğretmen maaşı hesaplama yöntemi için bir örnek verelim:
Haftada 25 saat derse girdiniz. 4 haftada 25 saat derse girdiğinizi hesaplarsak aylık 100 saat derse girmiş olursunuz. 100 saat ders için 14 gün SGK prim günü yapar ve brüt 2044,85 TL, net 1699,99 TL ücret alırsınız.
GİRİLEN SAATE GÖRE MAAŞ
Bir ücretli öğretmen, girdiği ders basına maaş ödemesi alır. Öğretmenlerin aylık girdiği ders sayısı hesaplanır ve ders sayısına göre her ay öğretmenlere maaş ödemesi yapılır.
Gündüz ek ders ücreti: 17,22 TL
Gece ek ders ücreti: 18,45 TL
Özel eğitim ek ders ücreti: 21,54 TL
Takviye kursu ek ders ücreti: 34, 45 TL
ANAOKULU ÖĞRETMENİ MAAŞI
Anasınıfı öğretmeni maaşı ortalama 2490 TL olarak hesaplanmıştır. En düşük olarak 2020 TL en yüksek ise 3130 TL almaktadırlar.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ MAAŞLARI
Okul öncesi öğretmenliği maaş durumu merak edilenler arasındaydı. Okul öncesi öğretmeni maaşı ortalama 2750 TL olarak hesaplanmıştır. En düşük 2020 TL olurken en yüksek ise 3610 olarak belirlenmiştir.