Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB e-Devlet ile başvuru nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuruları 2 Eylül'de başladı. Başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Yeni döneme ilişkin ücretli öğretmenlik başvuruları kısa süre sonra tamamlanacak. MEB tarafından konu ile ilgili detaylar paylaşıldı. Peki, e devlet giriş ile ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Eylül'de başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 14 Eylül'de sona erecek. Bu nedenle 2 Eylül 2020 tarihinden önce ve 14 Eylül tarihinde sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 2 Eylül'den önce başvuru yapan adayların tekrar başvuru yapmaları gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

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