Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden bugün hizmete açılan Göztepe Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, ''#GöztepeŞehirHastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam.'' ifadelerine yer verdi.
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Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: #GöztepeŞehirHastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam
#GöztepeŞehirHastanesi milletimize hayırlı olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 5, 2020
Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz.
Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam👊 pic.twitter.com/RfvNeftcOE