05 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı

, Twitter hesabı üzerinden bugün hizmete açılan ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, ''#GöztepeŞehirHastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam.'' ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: #GöztepeŞehirHastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA