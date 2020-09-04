Yunan sahil güvenliği FETÖ’cü alçakların parasını alıp denizin ortasında bırakmış

KAÇTIKLARINI İNKAR ETTİLER

FETÖ sanığı üç eski asker kaçma iddialarını reddedip, tatil için jet ski satın aldıklarını öne sürdü. Eski astsubay Harun Bulut, "Su sporlarını seviyorum, dalış sertifikam var" derken, eski astsubay Emin Sekmen'in de, "Jet ski alarak bunu kiralamayı düşündüm ve bunu da arkadaşlarımla paylaştım. Hem bu planı gerçekleştirmek hem de tatil yapmak amacıyla Çeşme'ye geldik. Biz Çeşme'ye ticaret ve tatil amaçlı gelmiştik. Sonucunda beklemediğimiz olaylarla karşılaştık" dediği öğrenildi. Eski üsteğmen Tuncay Kıvrak'ın ise ifadesinde, "Jet ski ile açıldıktan sonra yönümüzü karıştırmışız. Yunan sahil güvenlik bizi durdurunca yanlış yerde durduğumuzu anladık" ifadesini kullandı. (Sırrıberk Arslan/Sabah)