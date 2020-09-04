Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.





Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz! Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında" ifadelerine yer verdi.





