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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı

Son dakika haberine göre, , hesabı Twitter üzerinden  Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Sivas Kongresi paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.



Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Milli sınırları içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz! Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ve milli iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi101Yaşında" ifadelerine yer verdi.



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