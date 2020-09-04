Ankara Valiliği son dakika açıklaması! Ankara'da düğünler yasaklandı mı? Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika haberi... Ankara'da düğünler yasaklandı mı? Ankara'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde önlemler alınıyor. En çok vakanın olduğu Ankara ilinde ise yeni tedbirler alınmaya başlandı. Ankara Valiliği tarafından düğünler ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama geldi. Peki, Ankara'da düğünler yasaklandı mı? Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Ankara'da düğünler yasak mı? Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram ve sonrası düğünler nedeniyle günlük koronavirüs vaka sayısında artış görüldü. Koronavirüs vakalarının en çok arttığı Ankara ilinde ise yeni tedbirler alınmaya başlandı. Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yeni tedbirler ile ilgili açıklama geldi. Ankaralılar, herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Peki, Ankara'da düğünler yasaklandı mı? Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti. Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.
Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.
ANKARA'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?
Ankara Valiliği, "Koronayla mücadele kapsamında sünnet, kına, nişan gibi etkinlikleri yasaklamış ve düğünleri en fazla 1 saatle sınırlandırmıştık. Salgının kontrol altına alınması amacıyla son aldığımız UHK kararıyla ilimizde sokak ve köy düğünlerine de izin verilmeyecek" açıklamasında bulundu
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre bugün 110 bin 225 test yapıldı, 1642 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 49 hasta vefat etti, 1211 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 248 bin 87'ye çıktı.
Toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 87, vaka sayısı 274 bin 943, vefat sayısı 6 bin 511 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 1041, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara yüzde 4,7, İstanbul yüzde 4,61, Konya yüzde 8,78, Kayseri yüzde 6,49, Diyarbakır yüzde 8,37. Güç tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.