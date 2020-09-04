Son dakika... Ankara'da düğünler yasak mı? Ankara'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram ve sonrası düğünler nedeniyle günlük koronavirüs vaka sayısında artış görüldü. Koronavirüs vakalarının en çok arttığı Ankara ilinde ise yeni tedbirler alınmaya başlandı. Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yeni tedbirler ile ilgili açıklama geldi. Ankaralılar, herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Peki, Ankara'da düğünler yasaklandı mı? Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti. Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar , herhangi bir sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti.