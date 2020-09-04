Açık lise kayıtları başlıyor! 2020-2021 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık lise kayıt yenileme işlemleri başlıyor. MEB'in takvimine göre, 2020-2021 açık lise kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Mezun olabilmek için yeni dönem sınavlarına katılmak isteyen adayların kayıt yenileme yaptırmaları gerekiyor. Peki, açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam eden öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine hazırlıklarını sürdürüyor. Mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrencilerin, yeni dönem sınavlarına katılabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Peki, 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül'de başlayacak. Yeni döneme ilişkin sınav takvimi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar.
1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2019 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)
Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.
Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi
Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.
Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.
?Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.
3. Adım: Derslerinizi Seçiniz
Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.
Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.