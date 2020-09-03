KPSS önlisans para yatırma son gün ne zaman? KPSS para yatırma tarihleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS önlisans son başvuru tarihi devlet memuru olmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS önlisans başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. 21 Ağustos'ta başlayan başvurular 2 Eylül'de son bulacak.Peki, KPSS önlisans para yatırma son gün ne zaman? KPSS para yatırma tarihleri...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Önlisans sınav ücreti 80,00 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti için son tarih 3 Eylül 2020'dir. Bu tarihten sonra Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.