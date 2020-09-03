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Doğu Akdeniz gerginliğine Türk hackerlar da dahil oldu! Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığını hackediler...

'de provakatif girişimlerde bulunan ile gerginlik yaşanırken, grubu 'in Yunanistan Ekonomi ve 'nın web sayfasını hackledi.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Doğu Akdeniz gerginliğine Türk hackerlar da dahil oldu! Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığını hackediler...

Doğu Akdeniz'de provakatif girişimlerde bulunan Yunanistan ile gerilim yaşanırken, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfasını hacklediğini duyurdu. Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.

DAHA ÖNCE DE ÇALIŞMA BAKANLIĞI HACKLENMİŞTİ

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim artarken, Türk hacker grupları da olaya dahil oldu. Yunanistan'ın Çalışma Bakanlığı'na ait site de daha önce Türk hacker grupları tarafından hacklenmişti.

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