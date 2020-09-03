Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? MEB 2020 İOKBS sınav süresi ve soru sayısı kaç? İşte detaylar...
Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. İOKBS sınav giriş yerleri MEB tarafından erişime açıldı. Bursluluk sınavında öğrenciler okudukları sınıfların 1. dönem konularından sorumlu tutulacak. Adaylara sınavda 100 soru için 120 dakika süre verilecek. Peki, Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? MEB 2020 İOKBS sınav süresi ve soru sayısı kaç? İşte detaylar...
Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? MEB 2020 İOKBS sınav süresi ve soru sayısı kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılmaya başlandı. Her sene devlet tarafından binlerce öğrenciye sağlanan burs imkanı sağlayan İOKBS bursluluk sınavları için meraklı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması planlanan sınav salgın nedeniyle ertelenmişti. Bursluluk sınavından başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatı boyunca imkandan yararlanacak. Peki, Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? MEB 2020 İOKBS sınav süresi ve soru sayısı kaç? İşte detaylar...
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2020
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.
İOKBS Bursluluk sınavı saat 10:00'da yapılacak. 100 sorudan oluşan bursluluk sınavı için öğrencilere 120 dakika süre verilecek.
İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava katılacak tüm adaylara toplamda 100 soru sorulacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru için, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Sonuçlar ise 28 Eylül 2020 günü ilan edilecek.
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.