Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? MEB 2020 İOKBS sınav süresi ve soru sayısı kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılmaya başlandı. Her sene devlet tarafından binlerce öğrenciye sağlanan burs imkanı sağlayan İOKBS bursluluk sınavları için meraklı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması planlanan sınav salgın nedeniyle ertelenmişti. Bursluluk sınavından başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatı boyunca imkandan yararlanacak. Peki, Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? MEB 2020 İOKBS sınav süresi ve soru sayısı kaç? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2020

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.