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Son dakika: Bakanlık açıkladı: 2 terörist teslim oldu

Son dakika haberleri... Terör operasyonları hakkında bilgi veren İçişleri Bakanlığı, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 terör örgütü mensubu, bugün 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Son dakika: Bakanlık açıkladı: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör operasyonları hakkında son gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütüne 2014 ve 2016'da katıldıkları belirlenen teröristlerin, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 146'ya yükseldiği kaydedildi.

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