KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS Alan Bilgisi sınavı için giriş yerleri açıklandı. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM üzerinden alabilecek. Peki, KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? ais.osym.gov.tr giriş...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den yapımış bir duyuru yok. Sınav giriş belgeleri normalde sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle sınav yerlerinin gün içinde açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.