KPSS Hes Kodu nasıl, nereden alınır? ÖSYM sınavları için HES Kodu nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS sınavı öncesinde alınacak önlemler merak ediliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün""KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar" dedi. Peki, KPSS Hes Kodu nasıl, nereden alınır? ÖSYM sınavları için HES Kodu nasıl alınır? Başkan Aygün'den KPSS açıklaması...

ÖSYM Başkanı Aygün: "KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz."

Aygün: "Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar."