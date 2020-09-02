Bakan Koca tek tek açıkladı! En çok vaka olan iller hangileri? Türkiye korona haritası...

En çok vaka olan iller hangileri? Türkiye korona haritası Bilim Kurulu toplantısı sonrasından araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda korona vaka sayısının arttığı illeri ve en çok vakanın bulunduğu illeri açıkladı. Vatandaşlar koronavirüs konusunda dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını söyledi. Peki, En çok vaka olan iller hangileri? Türkiye korona haritası...

RİSKLİ ŞEHİRLER

İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri büyük risk taşıyan şehirler arasında. İstanbul'da, Ege ve Trakya'da ciddi artış yok. Ortaanadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef artış var. Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 gibi aşağıya çekmeye başladık. Virüs gücünü kaybetmedi. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Risk burada, mücadelemizin temel hedefi bunu önlemeye yönelik. Sorun küresel, mücadele ulusal demiştik.