Torpil yuvası CHP! Makamlar 'yengelere' dağıtılıyor
CHP belediyelerinde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına bir de 'ehliyet ve liyakat' yoksunu kişilerin atanması, partiyi karıştırıyor. İzmir Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Tülay Şaroğlu’nun, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun yengesi olduğu belirlendi. 'Torpil' sistemiyle dağıtılan belediye makamları, CHP'de yaşanan krizin boyutunu gözler önüne taşıyor. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberi...
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VEKİLİN YENGESİ ÇIKTI
İZMİR'DEN ÖNCE TUNCELİ'DE
Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na Ulaş Aydın atanmıştı. Ulaş Aydın'dan boşalan Bayraklı Belediye Başkan Yardımcılığı koltuğuna ise kısa süre önce Bayraklı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne getirilen Tülay Şaroğlu transfer edilmişti.
VEKİLİN YENGESİ ÇIKTI
Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu'nun CHP'nin bilindik torpillerinden yararlandığı ortaya çıktı. Tülay Şaroğlu'nun CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu'nun eşi olduğu öğrenildi.
İZMİR'DEN ÖNCE TUNCELİ'DE
Tülay Şaroğlu'nun İzmir'e atanmadan önce Tunceli'de bulunan Munzur Üniversitesi'nde çalıştığı, burada Sağlık, Spor Kültür Daire Başkanlığı yaptığı belirlendi.
Dilek YAMAN-SABAH