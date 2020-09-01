Sözleşmeli Öğretmenlik taban puanları 2020! Sözleşmeli Öğretmenlik atama taban puanları açıklandı mı?

Sözleşmeli Öğretmenlik taban puanları 2020 belli oldu mu? Sözleşmeli Öğretmenlik atama taban puanları açıklandı mı? 28 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında öğretmen atamaları için tercih işlemleri yapılmıştı. Merakla beklenen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika olarak açıklandı. Sonuçların yanısıra taban puanlarda aranan konular arasında bulunuyor. Peki, Sözleşmeli Öğretmenlik atama taban puanları açıklandı mı? Merak edilen detayylar haberimizde...

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı.Atama sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUANLARI NEDİR?

Atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlenmişti.

Atama sonuçlarında branşlara göre taban puanlar oluştu.