Sözleşmeli Öğretmenlik taban puanları 2020! Sözleşmeli Öğretmenlik atama taban puanları açıklandı mı?
Sözleşmeli Öğretmenlik atama taban puanları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adaylar atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, sözleşmeli öğretmenlik taban puanları araştırılmaya başladı. Peki, Sözleşmeli Öğretmenlik atama taban puanları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sözleşmeli Öğretmenlik taban puanları 2020 belli oldu mu? Sözleşmeli Öğretmenlik atama taban puanları açıklandı mı? 28 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında öğretmen atamaları için tercih işlemleri yapılmıştı. Merakla beklenen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika olarak açıklandı. Sonuçların yanısıra taban puanlarda aranan konular arasında bulunuyor. Peki, Sözleşmeli Öğretmenlik atama taban puanları açıklandı mı? Merak edilen detayylar haberimizde...
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı.Atama sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUANLARI NEDİR?
Atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlenmişti.
Atama sonuçlarında branşlara göre taban puanlar oluştu.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?
Atama sonuçları ise 1 Eylül itibariyle E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
ÖĞRETMEN ATAMA SÜRECİNDE İSTENEN BELGELER
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge,istenecektir.