YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yerleştirme sonuçlarına göre istedikleri üniversitelere kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 31 Ağustos'ta kayıt yapmaya başladılar. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos'ta başlamıştı. YÖK tarafından kayıt sürecinin uzatıldığı duyurulmuştu. Yeni dönem için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, kayıt işlemlerine ilişkin detayları araştırıyor. 2020 YKS üniversite kayıt işlemlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 YKS üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte merak edilenler...

YKS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos'ta başlayacak.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin 'öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı."